Начался суд над «бразильским Трампом»

Жаир Болсонару обвиняется в злоупотреблении президентской властью в виде распространения ложных утверждений, а именно в том, что в прошлом июле перед президентскими выборами он собрал иностранных послов и заявил им, что электронные машины для голосования, применяемые в Бразилии, уязвимы перед хакерами, и потому его противники могут подтасовать результаты выборов.

В Верховном избирательном суде Бразилии начался суд над бывшим президентом Жаиром Болсонару. Он обвиняется в распространении лжи о потенциальных подтасовках на выборах. Об этом информирует BBC.

Выборы президента прошли в октябре 2022 года, и Болсонару их проиграл, немного уступив во втором туре левому ветерану бразильской политики Луису Инасиу Луле да Силве.

Дело, которое рассматривает Верховный избирательный суд, не уголовное, тюрьма Болсонару не грозит, но судейская коллегия имеет право на восемь лет запретить 68-летнему экс-президенту баллотироваться на выборные посты. Одновременно Болсонару является подследственным по нескольким уголовным делам, процессы по которым еще не начались.

Болсонару после выборов и беспорядков, которые устроили его сторонники, улетел в США, во Флориду, но затем вернулся на родину. Его часто сравнивали с Дональдом Трампом, и поведение бразильского президента и его сторонников после проигрыша на выборах в 2022 году тоже напоминало то, что произошло годом ранее в США.

После проигрыша во втором туре 30 октября с разрывом всего в 1,8% Болсонару отказался прямо признавать поражение. Сторонники Болсонару сразу после выборов начали блокировать дороги, а после инаугурации Лулы, 8 января, захватили и разгромили президентский дворец, а также здания парламента и Верховного суда. Полиция арестовала полторы тысячи участников этих беспорядков. По этому делу идет следствие, и правоохранительные органы подозревают Болсонару в подстрекательстве к беспорядкам.