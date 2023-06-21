Когда «Байрактары» начнут производить в Украине?

Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, пишет газета Yeni Akit.

"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar в Украине - ООО "Авиа венчурс" - идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", - сказал он.