Американские военные зафиксировали взрыв после исчезновения «Титана»

Сверхсекретная подводная акустическая система США, предназначенная для обнаружения подлодок, зафиксировала звук взрыва батискафа «Титан» спустя несколько часов после того, как он начал погружение. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников поиска судна и источники в Минобороны США.

По словам собеседника издания в Пентагоне, военно-морской флот США начал прослушивать место поисков батискафа почти сразу после потери с ним связи. Вскоре после этого акустическая система зафиксировала звук взрыва в том месте, где в итоге нашли обломки. Эту информацию передали участникам поисков.

«ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, соответствующую имплозии или взрыву в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат «Титан», когда связь с ним была потеряна», - рассказал источник в ВМС США.

Накануне в береговой охране США заявили, что обломки подводной лодки «Титан», найденные в Атлантическом океане, имеют следы повреждений, характерных для «катастрофического взрыва, направленного внутрь» подлодки. В ведомстве подтвердили гибель экипажа судна. На борту подлодки находились пять человек, в том числе гендиректор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, командир подлодки Поль-Анри Нарголе, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 18-летний сын Сулеман. Контакт с подводным аппаратом потеряли спустя примерно 1 час 45 минут после погружения. Ранее эксперты предупреждали, что батискаф небезопасен в эксплуатации. Подлодку искали четверо суток.