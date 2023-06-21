В Милли Меджлисе обсуждают протесты в Кедабеке

В частности, депутат Фазиль Мустафа заявил, что некоторые пытаются подлить масла в огонь: «В соцсетях пытаются раздуть произошедшее в Кедабеке. Тем самым они бросают тень на работу, проводимую государством в Восточном Зангезуре». Его слова передает АПА.

Мустафа также заметил, что грубое поведение одного полицейского не нужно приписывать всем полицейским.

В то же время депутат Эльман Насиров заявил, что «ничто не происходит внезапно. Две недели назад приехали 2 человека, которые проживают в России, собрали деньги на эти мероприятия. Называются имена и других лиц, бывшего главы ИВ Кедабекского района Салеха Рустамли и экс-депутата Назима Бейдемирли».

По словам Насирова, «азербайджанская полиция выполнила свой долг. В это время один полицейский превысил свои служебные полномочия, и он будет наказан. МВД проводит проверку и направило своих сотрудников в Сёюдлю».

А депутат Эльнур Аллахвердиев заявил, что подобное тому, что произошло в Кедабеке, свойственно любому обществу. Основная функция государства – решить и урегулировать ситуацию в рамках закона. Парламентарий отметил, что определенные круги хотят воспользоваться произошедшим в Кедабеке в своих корыстных целях.