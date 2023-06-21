Сотрудники омбудсмена встретились с арестованными жителями Сёюдлю
Сотрудники омбудсмена навестили пятерых задержанных в селе Сёюдлю Кедабекского района. Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.
Напомним, накануне стало известно, что пятеро участников акции против строительства искусственного озера в селе Сёюдлю Кедабекского района были признаны судом виновными по статье 513.2 Кодекса об административных проступках (нарушение порядка организации и проведения собраний) и приговорены к 20 суткам административного ареста.