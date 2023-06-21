Евроигры: Ирина Зарецкая победила всех соперниц и вышла в полуфинал обновлено 12:17
Ирина Зарецкая одержала победу и в третьем поединке групповой стадии.
Она одолела соперницу из Испании Марию Изабель Нието Мехиас – 4:3.
Ирина вышла в полуфинал.
*** 11:57
Сегодня на Европейских играх в Польше продолжаются соревнования по каратэ.
Во Дворце спорта города Бельско-Бяла наша титулованная спортсменка Ирина Зарецкая уже одержала две победы на групповой стадии. Она одолела украинку Галину Мельник (5:0) и армянку Аниту Макиян (8:0). Также Ирина будет соперничать с испанкой Марией Изабель Нието Мехиас.
Также сегодня на татами выйдут Фарид Агаев (75 кг), Фарида Алиева (свыше 68 кг) и Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг).
Напомним, вчера Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал золото. Это первая медаль Азербайджана на нынешних Евроиграх.