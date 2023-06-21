Ирина Зарецкая одержала победу и в третьем поединке групповой стадии.

Она одолела соперницу из Испании Марию Изабель Нието Мехиас – 4:3.

Ирина вышла в полуфинал.

*** 11:57

Сегодня на Европейских играх в Польше продолжаются соревнования по каратэ.

Во Дворце спорта города Бельско-Бяла наша титулованная спортсменка Ирина Зарецкая уже одержала две победы на групповой стадии. Она одолела украинку Галину Мельник (5:0) и армянку Аниту Макиян (8:0). Также Ирина будет соперничать с испанкой Марией Изабель Нието Мехиас.