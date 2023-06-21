Разведка Украины спрогнозировала ход войны

До конца лета на фронте будут вестись активные бои. А ход осенне-зимней кампании во многом будет определяться способностью россиян восстанавливать потери. Об этом в интервью РБК-Украина заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Украинский разведчик на просьбу дать прогноз касательно хода войны в этом году сказал, что пока он может уверенно говорить только о ближайших 2-3 месяцах.

"Будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что стратегическая цель Украины – это освобождение всех наших территорий. Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили", – заявил Скибицкий.