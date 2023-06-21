Разведка Украины спрогнозировала ход войны
До конца лета на фронте будут вестись активные бои. А ход осенне-зимней кампании во многом будет определяться способностью россиян восстанавливать потери. Об этом в интервью РБК-Украина заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Украинский разведчик на просьбу дать прогноз касательно хода войны в этом году сказал, что пока он может уверенно говорить только о ближайших 2-3 месяцах.
"Будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что стратегическая цель Украины – это освобождение всех наших территорий. Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили", – заявил Скибицкий.
По его словам, к середине лета станет понятно, способна ли Россия реализовать свои планы касательно модернизации, перегруппировки и формирования новых соединений.
"Российское командование, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. После этого можно будет и производить оценку возможностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий россиян уже на осенне-зимнюю кампанию", – пояснил представитель ГУР.