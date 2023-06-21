Новые горизонты: AZAL свяжет Баку и Бишкек

AZAL с 15 июля начнет выполнять рейсы из Баку в столицу Кыргызстана и обратно. Полеты по маршруту Баку - Бишкек будут осуществляться авиакомпанией раз в неделю по субботам, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

Запуск рейса по маршруту Баку - Бишкек - Баку расширит возможности пассажиров для путешествий и деловых поездок между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также будет способствовать развитию транзитного потенциала Баку.

Билеты на рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте - www.azal.az, а также через мобильное приложение авиакомпании.