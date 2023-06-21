Баку призвал Ереван не вмешиваться в свои дела и не исключил заключения мира до конца года

Официальный Баку не видит необходимости в предоставлении дополнительных гарантий безопасности армянам, проживающим в Карабах ском регионе Азербайджана, и расценивают соответствующие заявления Еревана, как вмешательство во внутренние дела страны, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы не принимаем такое предварительное условие. (Еревана о предоставлении дополнительных гарантий) по ряду причин. Фундаментальная причина заключается в том, что это внутренний вопрос (Азербайджана). Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для того, чтобы гарантировать права этой части населения», - заявил Байрамов в интервью Reuters.

По его словам, в рамках реинтеграции в азербайджанское общество жители армянского происхождения, смогут использовать свой язык, сохранять культуру, получать образование на родном языке, как и другие этнические меньшинства в Азербайджане.

Байрамов также не исключил заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Если Ереван проявит волю, и будет не только выступать с заявлениями, но и предпринимать какие-то практические шаги, то, думаю, что потенциально можно прийти к соглашению даже раньше конца года. Но если Армения к этому не готова, то подписание договора может быть отложено», - заявил глава МИД.