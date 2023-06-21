Депутат предложил открыть супермаркеты для бедных

В Азербайджане продолжается стремительный рост цен, что оказывает большое давление на малоимущих граждан, заявил депутат Рази Нуруллаев на заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что правительство, министерства экономики и финансов принимают меры: «Предлагаю провести работу по определению более дешевой, но качественной продукции для импорта из-за рубежа.

Можно направить государственных чиновников в зарубежные страны для изучения и переговоров в этой области. Мое второе предложение связано с тем, чтобы открыть и в районах, и в городах дешевые супермаркеты на государственные средства.

Я видел такие супермаркеты во многих зарубежных странах. Я понимаю, что в эти магазины может стекаться все население. Поэтому можно составить специальный список и выдать этим лицам пропуска в указанные магазины.

Этот список имеется в Министерстве труда и социальной защиты населения. Кроме того, в исполнительной власти районов есть список малоимущих граждан, получателей продовольственной помощи», - сказал Нуруллаев.