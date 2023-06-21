Раиси: «Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как народ?» явление аятоллы к народу
В ходе своего телевизионного интервью по поводу второй годовщины прихода к власти президент Ирана Ибрагим Раиси фактически заявил, что во всех иранских проблемах виноваты сами иранцы.
Креативность чалмоносцев в оправдании собственных провалов, приближающих политическое банкротство, поднялась до нового уровня. Если раньше во всех своих неудачах они винили то «Большого Сатану», то «сионистское образование», то вообще соседний Азербайджан, сейчас они достигли пика в поисках виновных, начав обвинять во всем собственный народ.
Воля ваша, но это апогей. Перепрыгнуть который можно только начав обвинять во всем или инопланетян, или же злоковарных и джиннов. «Народ у нас не тот» - это даже не обвинение. Это диагноз неспособности власти добиться хоть каких-то позитивных изменений.
И по законам психологии обвинить в этом не собственную некомпетентность, собственную интеллектуальную и административную импотенцию, а тот самый народ, о благе которого иранские власти неустанно пекутся. Как там у известного поэта: «Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!»
Но эта неустанная забота о народе, к разочарованию иранских властей, совершенно не встречает с его стороны благодарности. Так и думает о том, как бы чалмоносцам подпакостить. То инфляцию начнет разгонять, то риал обрушивает, отчего цены в Иране растут как на дрожжах.
А то и вовсе, как заявил Раиси, срывают своими протестами ядерную сделку. Да-да, это не иранские власти своей неуклюжей дипломатией и завышенными амбициями не дают ее заключить, а протестные выступления в Иране, глядя на которые Запад отказывается идти Тегерану на уступки, столь же желанные, коль и необоснованные.
И не нужны здесь логика и факты, к примеру, о том, что переговоры с Вашингтоном сорвались раньше начала протестов. А погибшие в ходе них 500 иранцев стали лишь дополнительным сигналом для американцев о том, что с этим режимом договариваться бесполезно.
При таких раскладах, по той же какой-то совсем изощренной логике Раиси, эти пятьсот иранцев из вредности, назло властям вообще совершили извращенное самоубийство, специально подставляясь под пули полиции и КСИР. Не удивлюсь, если в официальной версии они еще перед этим гонялись за полицейскими, ополченцами «Басидж» и КСИРовцами, прося открыть по ним огонь.
В своем интервью, посвященном тому, почему за два года президентского срока Раиси в Иране не потекли молочные реки и не возникли кисельные берега, Раиси скатился в откровенный бред, вызвав замешательство даже у провластных комментаторов. Даже они, ко многому привыкшие, регулярно сталкивающиеся с фантазиями официальных представителей Тегерана, впали в ступор, пытаясь понять, «а что это такое сейчас было?» И «как же вот это комментировать стране?»
А как комментировать этот поток сознания? Можно, конечно, не комментировать никак, а просто привести прямые цитаты – иранскому народу этого будет вполне достаточно. Тем более что прямо назвать бред бредом цензура в Иране не даст.
Там вообще в последнее время дуют какие-то совсем уже ледяные ветры, чего стоит недавнее заявление начальника полиции в провинции Мазендаран Хасана Мафхами, который сказал своим подчиненным: «В этой провинции и ее городах, если кто-то, не дай Бог, повысит голос из-за наших замечаний по хиджабу, сломайте его. И я возьму на себя ответственность за это».
И обвинения Раиси, и заявление Мафхами, как и многое другое – это безошибочный диагноз глубины того кризиса, в котором сейчас находится Иран. Народ не может больше терпеть управление по-старому, власти и правящие элиты не могут управлять по-новому и даже не представляют себе, как это можно делать. А потом в эмиграции, если сильно повезет вовремя «соскочить», они будут стенать и жаловаться, виня в таком незавидном финале кого угодно, но только не себя.