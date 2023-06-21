Джавад Шабири, автор haqqin.az 12:32

В ходе своего телевизионного интервью по поводу второй годовщины прихода к власти президент Ирана Ибрагим Раиси фактически заявил, что во всех иранских проблемах виноваты сами иранцы. Креативность чалмоносцев в оправдании собственных провалов, приближающих политическое банкротство, поднялась до нового уровня. Если раньше во всех своих неудачах они винили то «Большого Сатану», то «сионистское образование», то вообще соседний Азербайджан, сейчас они достигли пика в поисках виновных, начав обвинять во всем собственный народ.

Воля ваша, но это апогей. Перепрыгнуть который можно только начав обвинять во всем или инопланетян, или же злоковарных и джиннов. «Народ у нас не тот» - это даже не обвинение. Это диагноз неспособности власти добиться хоть каких-то позитивных изменений. И по законам психологии обвинить в этом не собственную некомпетентность, собственную интеллектуальную и административную импотенцию, а тот самый народ, о благе которого иранские власти неустанно пекутся. Как там у известного поэта: «Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!» Но эта неустанная забота о народе, к разочарованию иранских властей, совершенно не встречает с его стороны благодарности. Так и думает о том, как бы чалмоносцам подпакостить. То инфляцию начнет разгонять, то риал обрушивает, отчего цены в Иране растут как на дрожжах. А то и вовсе, как заявил Раиси, срывают своими протестами ядерную сделку. Да-да, это не иранские власти своей неуклюжей дипломатией и завышенными амбициями не дают ее заключить, а протестные выступления в Иране, глядя на которые Запад отказывается идти Тегерану на уступки, столь же желанные, коль и необоснованные. И не нужны здесь логика и факты, к примеру, о том, что переговоры с Вашингтоном сорвались раньше начала протестов. А погибшие в ходе них 500 иранцев стали лишь дополнительным сигналом для американцев о том, что с этим режимом договариваться бесполезно.