Спецслужбы Турции ликвидировали одного из главарей РКК

По данным источников Anadolu в структурах безопасности в Анкаре, Чадырджи по позывным «Эсад Фарашин» ранее орудовал в рядах пособников террористической организации в странах Европы. За действиями террориста еще в европейских странах внимательно следили спецслужбы Турции. «Эсад Фарашин» часто перемещался по Европе, покидая территорию лишь для участия в сходках террористов.

В последнее время в MİT поступили данные о нахождении террориста в городе Камышли на севере Сирии. Была подготовлена и реализована операция по уничтожению главаря PKK. Чадырджи входил в ряды кровавой организации с момента ее основания, в 1997-1999 годах орудовал в Европе, а в 2000 году перебрался на базы террористов в районе горы Кандиль на севере Ирака. Он был объявлен Турцией в международный розыск и с 2001 года разыскивался по линии Интерпола.