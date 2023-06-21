Спецслужбы Турции ликвидировали одного из главарей РКК
Национальная разведывательная организация (MİT) нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей террористической организации PKK Абдуррахмана Чадырджи, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.
По данным источников Anadolu в структурах безопасности в Анкаре, Чадырджи по позывным «Эсад Фарашин» ранее орудовал в рядах пособников террористической организации в странах Европы. За действиями террориста еще в европейских странах внимательно следили спецслужбы Турции. «Эсад Фарашин» часто перемещался по Европе, покидая территорию лишь для участия в сходках террористов.
В последнее время в MİT поступили данные о нахождении террориста в городе Камышли на севере Сирии. Была подготовлена и реализована операция по уничтожению главаря PKK. Чадырджи входил в ряды кровавой организации с момента ее основания, в 1997-1999 годах орудовал в Европе, а в 2000 году перебрался на базы террористов в районе горы Кандиль на севере Ирака. Он был объявлен Турцией в международный розыск и с 2001 года разыскивался по линии Интерпола.