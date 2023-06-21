Обама неожиданно поддержал аннексию Крыма

Многие русскоязычные жители Крыма действительно хотели войти в состав России в 2014 году. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу CNN выступил бывший президент США Барак Обама.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», - заявил Обама, добавив, что «в те годы внутренняя украинская политика была более сложной, и даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России».

В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у Обамы была возможность предотвратить аннексию Крыма Россией, однако он с этим не справился.