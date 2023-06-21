Депутат предлагает заблокировать соцсети

Недавние процессы свидетельствуют о «стремительном росте попыток ряда внутренних и внешних сил» использовать прессу и социальные сети в качестве средства подрыва общественно-политической стабильности в стране, политического давления на государство, заявил депутат Джейхун Мамедов.

По словам депутата, процессы показывают, что традиционные СМИ уже проигрывают в конкуренции социальным сетям:

«Все это требует пересмотра медиаполитики нашей страны для обеспечения информационной безопасности, построения местными медиаструктурами своей деятельности на более профессиональном уровне.

Кто-то может критиковать кого-то, но оскорбления недопустимы. Считаю, что в кратчайшие сроки следует начать налаживать тесные контакты с компаниями, которые управляют социальными платформами, а также рассмотреть вопрос о блокировке платформ, распространяющих ложную информацию, избравших себе путь ругательств и оскорблений.

Защита прав и свобод человека не означает использование ругательств и оскорблений», - считает Мамедов.