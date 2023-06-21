Евроигры: Азербайджан начинает в таэквондо, боксе и стрельбе из лука

Сегодня на Европейских играх-2023 в Польше азербайджанские спортсмены начинают выступления в соревнованиях по таэквондо, боксу и стрельбе из лука.

В турнире по таэквондо, который проходит в городке Крыница-Здруй, Сайад Дадашов (54 кг) победил в 1/8 финала Халеда Абдель Халима из Германии – 2:0.

Также сегодня на даянг выйдут Миная Акперова (46 кг), Патимат Абакарова (49 кг) и Гашим Магомедов (58 кг).

Соревнования по боксу проходят в Новы-Тарг. Умид Рустамов (57 кг) в 1/16 финала встретится с венгром Роландом Верешом, а Мелик Гасанов (63,5 кг) на этой же стадии – с Бартломеем Росковичем из Польши.

В стрельбе из лука в Кракове сегодня выступает Яйлагюль Рамазанова.

А во Вроцлаве продолжаются соревнования по пулевой стрельбе. В состязании смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета Руслан Лунев и Нигяр Насирова заняли 17-е место и не вышли в финал.