Жадность, халатность, пренебрежение… под ними подписываются кровью главная тема, третья статья
В Атлантическом океане обнаружены две части батискафа – посадочная рама и задняя крышка. Теперь судьба батискафа предельно понятна. Искать было бесполезно практически с самого начала.
В эти дни о «Титане» будут писать много и писать по-разному. Да, безусловно, трагедия. Да, безусловно, космос и океан – среды к человеку крайне агрессивные и опасные, и за каждый шаг туда мы просто обречены платить налог жизнями, такова суровая правда.
Вот и в соболезновании, выраженном компанией OceanGate Expeditions, оператору погружений «Титана» на неизведанные глубины говорится следующее: «Мы скорбим о потере жизни и радости, которую они принесли всем, кого знали... Эти люди были настоящими исследователями, их объединял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана».
И здесь этот самый «особый дух приключений» – ключевые слова. Понятно, что PR-отдел компании OceanGate Expeditions будет пытаться сейчас уравнять погибших с космонавтами, а главу предприятия Стоктона Раша – не меньше, чем с Сергеем Королевым или Илоном Маском.
Но есть в этой версии откровенно выпирающие шероховатости. Ведь как выглядит ситуация со стороны: некий бизнесмен соорудил достаточно примитивную с учетом развития современных технологий конструкцию для погружений на морское дно. После чего стал активно продавать билеты на это «чудо техники» ценою в четверть миллиона долларов.
Был этот бизнесмен весьма предприимчив, что неудивительно, но вот ко всевозможным, по выражению одного президента, «снипам-хрипам» испытывал личную неприязнь, что вообще-то крайне странно для человека, работающего со сложными техническими устройствами.
В итоге предлагаемый им на продажу увлекательный аттракцион - «посмотри на мир с морского дна» - оказался просто игрой в русскую рулетку. В которой рано или поздно, но выстрел обязательно произойдет. Пять (Пять, дорогой читатель!) лет представители батискафной индустрии предупреждали о возможной трагедии главу компании OceanGate Expeditions из-за разработки «Титана» без учета действующих норм безопасности и отсутствия сертификации.
О том же самом говорили все, кто имел достаточную компетенцию: от мультимиллионера Криса Брауна, отказавшегося от участия в нынешней экспедиции, когда он узнал, что подлодкой управляют с помощью игрового контроллера Logitech с двумя джойстиками и четырьмя цветными кнопками, а для балласта батискафа используют старые строительные леса.
О проблемах с безопасностью говорил и бывший сотрудник компании OceanGate Expeditions Дэвид Локридж. Его уволили в 2018 году после того, как он выразил озабоченность из-за отказа провести серьезные испытания конструкции и прочности, а также независимую сертификацию.
Более того, журналист CBS Дэвид Пог рассказал, что прошлым летом батискаф потерялся на пять часов во время похожей экспедиции. Он следил за погружением с корабля, и когда «Титан» пропал с радаров, на судне выключили интернет, чтобы журналисты не публиковали сообщения в социальных сетях. И, соответственно, не отпугивали будущих покупателей билетов на этот аттракцион.
Береговая охрана США сообщила, что в Атлантическом океане обнаружены две части батискафа – посадочная рама и задняя крышка. Значит, все произошло быстро. И агония экипажа и туристов не была долгой. А что еще следовало ожидать от, называя вещи своими именами, консервной банки, главный идеолог и менеджер которой демонстративно плевал на все мыслимые нормы безопасности. И охваченный жаждой наживы отказывался слушать специалистов. Поскольку, прислушайся он к ним, пришлось бы отрывать от себя часть прибыли.
Так что проводить параллель с неизбежной платой человечества за освоение космических далей и океанских глубин, мягко сказать, совершенно некорректно. Эта цена оказалась густо замешана на жадности, халатности и пренебрежении всеми нормами и правилами, которые, как известно, пишутся кровью. Что ж, экипаж и пассажиры «Титана» поставили в этом правиле еще несколько подписей.