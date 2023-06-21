Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:00

В Атлантическом океане обнаружены две части батискафа – посадочная рама и задняя крышка. Теперь судьба батискафа предельно понятна. Искать было бесполезно практически с самого начала. В эти дни о «Титане» будут писать много и писать по-разному. Да, безусловно, трагедия. Да, безусловно, космос и океан – среды к человеку крайне агрессивные и опасные, и за каждый шаг туда мы просто обречены платить налог жизнями, такова суровая правда.

Вот и в соболезновании, выраженном компанией OceanGate Expeditions, оператору погружений «Титана» на неизведанные глубины говорится следующее: «Мы скорбим о потере жизни и радости, которую они принесли всем, кого знали... Эти люди были настоящими исследователями, их объединял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана». И здесь этот самый «особый дух приключений» – ключевые слова. Понятно, что PR-отдел компании OceanGate Expeditions будет пытаться сейчас уравнять погибших с космонавтами, а главу предприятия Стоктона Раша – не меньше, чем с Сергеем Королевым или Илоном Маском. Но есть в этой версии откровенно выпирающие шероховатости. Ведь как выглядит ситуация со стороны: некий бизнесмен соорудил достаточно примитивную с учетом развития современных технологий конструкцию для погружений на морское дно. После чего стал активно продавать билеты на это «чудо техники» ценою в четверть миллиона долларов.

Был этот бизнесмен весьма предприимчив, что неудивительно, но вот ко всевозможным, по выражению одного президента, «снипам-хрипам» испытывал личную неприязнь, что вообще-то крайне странно для человека, работающего со сложными техническими устройствами. В итоге предлагаемый им на продажу увлекательный аттракцион - «посмотри на мир с морского дна» - оказался просто игрой в русскую рулетку. В которой рано или поздно, но выстрел обязательно произойдет. Пять (Пять, дорогой читатель!) лет представители батискафной индустрии предупреждали о возможной трагедии главу компании OceanGate Expeditions из-за разработки «Титана» без учета действующих норм безопасности и отсутствия сертификации. О том же самом говорили все, кто имел достаточную компетенцию: от мультимиллионера Криса Брауна, отказавшегося от участия в нынешней экспедиции, когда он узнал, что подлодкой управляют с помощью игрового контроллера Logitech с двумя джойстиками и четырьмя цветными кнопками, а для балласта батискафа используют старые строительные леса. О проблемах с безопасностью говорил и бывший сотрудник компании OceanGate Expeditions Дэвид Локридж. Его уволили в 2018 году после того, как он выразил озабоченность из-за отказа провести серьезные испытания конструкции и прочности, а также независимую сертификацию.