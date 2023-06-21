Пригожин выступил с резонансным заявлением
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что война в Украине началась вовсе не из-за опасений России на фоне вероятного нападения НАТО.
По его словам, так называемая "спецоперация" была начата абсолютно по другим причинам.
"Война была нужна, чтобы поставить президентом Украины Медведчука и поделить материальные активы страны", — сказал Пригожин.
Как отметил основатель ЧВК "Вагнер", президент Украины Владимир Зеленский был готов к договоренностям, когда занял должность: "Все, что нужно было сделать — слезть с Олимпа, пойти и договориться с ним". Он добавил, что война в Украине нужна была главе Минобороны России Сергею Шойгу и олигархическому клану, управляющему Россией.