Пригожин выступил с резонансным заявлением

По его словам, так называемая "спецоперация" была начата абсолютно по другим причинам.

Как отметил основатель ЧВК "Вагнер", президент Украины Владимир Зеленский был готов к договоренностям, когда занял должность: "Все, что нужно было сделать — слезть с Олимпа, пойти и договориться с ним". Он добавил, что война в Украине нужна была главе Минобороны России Сергею Шойгу и олигархическому клану, управляющему Россией.