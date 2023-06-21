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Заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Гюнеш Джафарова рассказывает, какова в настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Азербайджане, как проводится лечение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, что предпринять при выявлении у себя признаков ВИЧ-инфекции или возникновении подозрения на заражение. ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека и характеризующееся нарастающим поражением иммунной системы. Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который сопровождается такими осложнениями, как туберкулез, онкологические заболевания, поражение центральной нервной системы и др. Существуют 3 основные пути передачи инфекции: незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным человеком; парентеральный путь (через кровь) - заражение происходит при инъекционном введении инфицированных наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев, при переливании зараженной крови, при использовании инфицированных приборов через необеззараженные инструменты для гигиенических процедур; вертикальный путь передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов или после родов, через грудное молоко).

ВИЧ-инфекция – это инфекция без специфических симптомов. В течение болезни выделяют четыре стадии. В зависимости от этих стадий у ВИЧ-инфицированных могут наблюдаться различные клинические симптомы. Начальная стадия характеризуется такими симптомами, как общая слабость, быстрая утомляемость, увеличение лимфатических узлов, периодическое повышение температуры. На поздних стадиях отмечают другие осложнения (грибковые поражения кожи и внутренних органов; симптомы, характерные для туберкулеза; злокачественные опухоли). Иногда заболевание имеет латентное (скрытое) течение годами, а вирус выявляют в крови при выборочных обследованиях без каких-либо симптомов, рассказывает врач. Говоря об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане, Джафарова отметила, что, несмотря на принимаемые меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире, скорость распространения инфекции продолжается. По сравнению со странами региона Азербайджан классифицируется как страна с самым низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Проблема ВИЧ/СПИДа находится под контролем Министерства здравоохранения. Целенаправленная деятельность среди групп риска позволяет удерживать ВИЧ-инфекцию на концентрированной стадии. В Азербайджане инфекция распространена, главным образом, среди наркозависимых лиц, относящихся к группе высокого риска. Впервые в нашей стране СПИД был выявлен и зарегистрирован в 1987 году. И с того времени до конца 2022 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения официально зарегистрированы 8 563 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них 69,5 процента мужчины и 30,5 процента женщины. Лечение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, проводится в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения. Помимо этого, обеспечение всех ВИЧ-инфицированных лекарствами и антиретровирусными препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета. Основной целью лечения является продление жизни и улучшение ее качества за счет минимизации уровня ВИЧ в организме, снижения смертности и частоты передачи ВИЧ-инфекции, говорит Джафарова. Одним из основных условий лечения является строгое соблюдение пациентами предписаний врача. В случае, когда пациенты не соблюдают режим АРТ-терапии должным образом, могут возникнуть дополнительные осложнения. Во избежание подобных случаев пациенты находятся под тщательным наблюдением врачей-специалистов Центра.