Российские силовики задержали пять человек, которые пытались купить 1 кг цезия-137 и вывезти его из России, чтобы использовать «в ущерб российским интересам» в ходе войны в Украине, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Радиоактивное вещество «должно было использоваться для постановки применения Россией оружия массового поражения».

Российский телеграм-канал Baza заявляет, что на данный момент задержаны 27-летний Рамазан Т., 52-летний Саид-Селим А., 37-летний Рахман Ш. и 37–летний Эмруз С. Один из задержанных, 27-летний Рамазан, родился в Донецке и, по его словам, является гражданином Украины и России. Большинство других задержанных, утверждает телеграм-канал, уроженцы Азербайджана.