Какой будет погода в Азербайджане завтра

24 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 26-31° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы, возможен град. Вечером осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 13-18° тепла.