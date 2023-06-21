Наступает праздник Гурбан: горячая пора у лабораторий AQTİ

Было отмечено, что в дни праздника лаборатории AQTİ будут работать в усиленном режиме, а поступающие пробы - оперативно исследоваться. К слову, палатки по забою животных впервые установили на освобожденных территориях: в селе Агалы Зангиланского района и селе Талыш Тертерского района. И в этих палатках размещены передвижные лаборатории.

28-29 июня во время праздника Гурбан Агентство пищевой безопасности (AQTA) и Институт пищевой безопасности (AQTİ) Азербайджана проведут экспертизу животных и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса на бойнях по всей стране, проследят за процессом убоя жертвенных животных . Об этом было заявлено на пресс-конференции, проведенной представителями обеих структур.

Участники брифинга подчеркнули, что ветеринарная система Азербайджана получила высокую оценку от экспертов Всемирной организации здравоохранения животных. А проведенная в стране работа по подтверждению статуса благополучия по чуме мелких рогатых животных была признана приемлемой соответствующими органами ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО). В настоящее время ведется работа по выполнению дополнительных требований: соответствующий отчет будет представлен в августе текущего года согласно установленному графику.

Также было отмечено, что количество пунктов по забою животных, отвечающих минимальным требованиям, в Азербайджане увеличилось с 16 до 106. Подчеркнуто, что жертвенные животные должны быть обеспечены сопроводительными ветеринарными документами при их перевозке, а их продажа и забой животных - осуществляться в согласованных с AQTA местах. Лица, участвующие в забое, должны быть допущены к работе после прохождения медицинского освидетельствования и соответствовать ряду требований.

Подчеркивается, что в соответствии с нормами и правилами продажа и забой жертвенных животных будут организованы по 138 адресам по всей стране. Воспользоваться вышеуказанными услугами по продаже, покупке или забою жертвенных животных граждане могут в праздничные дни с 08:00 до 20:00.

При этом планируется поставка мяса жертвенных животных гражданам в праздничные дни в соответствии с заранее поступившими заказами торговыми сетями с достаточной холодильной инфраструктурой, действующей в стране. В связи с этим эти торговые сети предоставят подробную информацию населению за несколько дней до праздника. Адреса и дополнительную информацию этих торговых сетей, а также информацию о местах продажи и убоя жертвенных животных по стране граждане могут получить на официальном сайте Агентства www.afsa.gov.az.