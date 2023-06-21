Евросоюз ввел санкции на компании из Армении, Китая и Узбекистана

В санкционный список добавлены еще 87 предприятий, которые оказывают прямую поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу. Среди них компании, зарегистрированные в Армении, Китае, ОАЭ, Сирии и Узбекистане.

Так, ЕС впервые включил в качестве сдерживающего мероприятия в пакет возможность продления запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары поступают в Россию. Это позволяет, в частности, запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.

Европейский совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и пресечение их обхода, об этом сообщается на сайте Евросовета.

Также ЕС запрещает транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию сектора обороны или безопасности, товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной или космической промышленности, а также для реактивного топлива и присадок к топливу, которые экспортируются из ЕС в третьи страны.

Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода «Дружба», заканчивается. Однако нефть, происходящая из Казахстана или других третьих стран, продолжит транзит через Россию и может импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба».

Пакет включает также ограничение на въезд прицепов и полуприцепов из России, запрет поставок электромобилей, гибридных автомобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра.

Санкции также коснутся экспорта в Россию электрокомпонентов и металлов, полупроводниковых материалов, оптических компонентов, приборов для навигации и других предметов. Более того, ЕС расширил список запрещенных к транзиту через России высокотехнологичных и военных товаров.

Танкеры, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов, не смогут заходить в порты Евросоюза без уведомления об этом за 48 часов.