Главе миссии МВФ рассказали о реформах в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения накануне состоялась встреча с делегацией Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал делегацию МВФ о проводимых в Азербайджане реформах, связанных с рынком труда в стране, а также реформах в области заработной платы, пенсий и других социальных выплат. Министр отметил, что за последние пять лет в Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров и социальных выплат.

Глава Минтруда также отметил шаги, предпринимаемые в направлении расширения программ активной занятости, меры социальной поддержки, осуществляемые в послевоенное время, успешный опыт, полученный в области электронизации услуг, создания проактивных услуг.

До внимания главы миссии МВФ были доведены преимущества подсистемы «Труд и занятость», работа по совершенствованию трудового законодательства, меры, принимаемые в сфере предупреждения нелегальной занятости. На встрече состоялся обмен мнениями о проводимых в нашей стране реформах рынка труда.