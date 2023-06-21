В украинской армии задержали «российского крота»

Как сообщает пресс-служба СБУ, предателем оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины. Он собирал для ФСБ РФ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное их использование боевой авиацией ВСУ. Также он передавал россиянам локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одного «российского крота» в Вооруженных силах Украины.

Согласно информации СБУ, в начале мая этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для коммуникации с ФСБ использовался мессенджер Telegram.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий. Задержанному доложено о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.