Президент Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандос Министерства обороны еще раз напомнил об условиях подписания мирного договора с Арменией.

Отметив, что в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, глава государства заявил, что эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать. «Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир», - сказал президент.

Алиев также подчеркнул, что другими важными условиями являются открытие Зангезурского коридора и вывод вооруженных формирований армянской армии из Карабахского региона.

Глава государства добавил, что мирный договор еще больше нужен Армении, чем Азербайджану.

«Это мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии.

Это естественно. Мы победили, мы пролили кровь, мы понесли потери. Мы вели войну на своей земле, сегодня живем и будем жить на своей земле», - подчеркнул президент.

Алиев отметил, что за последние два с половиной года Баку несколько раз был вынужден продемонстрировать свою силу армянской стороне: «Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то результат для них будет плачевным».

Он добавил, что Азербайджан все еще ведет себя сдержанно: «Мы никогда не допускали поспешности, в этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся».

Глава государства также сообщил, что Азербайджан обладает выгодными позициями вдоль границы с Арменией и закрепляется на этих позициях: «Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество».