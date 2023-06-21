Umico продолжает работать

В последние дни в СМИ публикуется информация о приостановке деятельности бренда Umico. Согласно официальному заявлению, полученному от PASHA Holding, эта информация не соответствует действительности.

Так, параллельно с ООО Competo были созданы два общества с ограниченной ответственностью: UMİCO и UMİCO OVERSEAS. В связи с тем, что в настоящее время данные общества не ведут никакой деятельности, было принято решение об их закрытии.

«Упомянутые ООО не имеют никакого отношения к Umico - продукту Competo. И компания Competo, и ее продукт Umico продолжают свою деятельность», - сообщили в пресс-службе PASHA Holding.

Следует отметить, что торговая марка бренда Umico принадлежит ООО Competo.