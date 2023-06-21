Ильгар Рагимов уходит в отставку

Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов объявил об уходе со своего поста. Это решение связано с его участием в выборах на должность президента Международной федерации спорта слепых (IBSA).

«30 июня в Португалии состоится внеочередная генеральная ассамблея IBSA, в рамках которой состоятся выборы нового Правления, - объясняет Ильгар Рагимов в беседе с haqqin.az. - Я выдвинул свою кандидатуру на пост президента IBSA и хочу в случае избрания посвятить свою деятельность реформам и изменениям в этой мировой организации. Чтобы иметь возможность претворить в жизнь свою платформу перемен в IBSA и избежать негативных последствий конфликта интересов, я подаю в отставку с поста президента Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Я благодарю всех, кто оказывал и оказывает помощь в моей работе. Я благодарю всех тренеров и спортсменов за их самоотверженный труд. Я благодарю все госорганы за постоянную помощь. И, конечно же, я хочу сказать спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное мне доверие в течение этих лет. Обещаю, что достойно представлю Азербайджан в руководстве этой уважаемой мировой спортивной организации.

Учитывая вышесказанное, 7 июля 2023 года созывается внеочередная отчетно-выборная конференция Национального паралимпийского комитета Азербайджана».