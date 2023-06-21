МЧС переходит на усиленный режим

В связи с 26 июня – Днем Вооруженных сил Азербайджана и праздником Гурбан байрамы Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме, сообщили в МЧС.

Отмечается, что согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства даны поручения в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия, которые могут возникнуть на важных объектах и в местах скопления людей, оперативного устранения их возможных последствий в нерабочие дни, связанные с Днем Вооруженных сил Азербайджана и праздником Гурбан байрамы.