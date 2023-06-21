Депутаты подняли проблему лекарств

Депутат Ганира Пашаева призвала не притеснять людей, которые пару раз в год привозят лекарства из-за рубежа из-за их цены и качества.

«Как в страну попало столько некачественных лекарств? Нужно разобраться, почему существует разница в цене между лекарствами у нас и лекарствами на турецком рынке? Во-вторых, в стране есть случаи, когда антибиотики применяются как попало. В какой развитой стране мира антибиотики выдают в аптеках без рецепта? Этого нет! Этот вопрос поднимался много раз, но ничего не меняется. Не следует притеснять тех, кто, выезжая за границу два раза в год, по возвращении привозит лекарства для себя и своих близких. Эти люди привозят лекарства из-за их цены и качества».

Депутат Рази Нуруллаев сообщил, что имеются случаи конфискации лекарств, ввезенных в страну гражданами, их притеснения: «Должны быть созданы условия для тех, кто привозит лекарства для своих родных.

Если кто-то покупает лекарство на 6 месяцев, на год, это вызывает подозрения, и гражданина серьезно притесняют. Изъятие и досмотр лекарств таможенниками, наверное, осуществляется на основании Таможенного кодекса, и я далек от того, чтобы винить их в этом.

Учитывая ограничения, созданные этой статьей, я думаю, что Кабинет Министров может подготовить инструкцию или принять постановление по регулированию ввоза лекарственных средств из-за границы для личного пользования. Согласно этим правилам, граждане могли бы забрать документы с собой и представить их таможенникам, что поможет в корне решить этот вопрос», - сказал он.