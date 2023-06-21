Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:43

В честь индийского премьера президент США дал государственный обед, и таким образом Нарендра Моди стал всего лишь третьим главой государства, который удостоился этой высокой чести от Байдена. Дело не в скупости американского президента – просто по тамошнему дипломатическому протоколу подобный обед является церемонией исключительной, только для тех персон, особую значимость которых необходимо подчеркнуть. Нарендра Моди наверняка млел от счастья за этим обедом. А как иначе – всего десятилетие назад ему вообще был запрещен въезд в США из-за погромов мусульман в Гуджарате, которые он спровоцировал, а потом еще и благословлял. А теперь принят на самом высшем уровне и допущен к столу – чем не повод для гордости. Было от чего после этого обеда заявить: «Когда я был здесь с визитом в 2016 году, я сказал, что «наши отношения нацелены на замечательное будущее. Это будущее наступило уже сейчас».

Моди удалось сделать разворот на 180 градусов, от традиционного сотрудничества индийских политиков с Россией, правда, по большей части с Советским Союзом, к тесным контактам с Вашингтоном, которые давно уже переросли в стратегическое партнерство. Нью-Дели говорит об этом скромно и со множеством умолчаний, дескать, «мы только присматриваемся», но на самом деле именно при Моди данный вопрос был решен принципиально, и все индийские оговорки связаны только с ценой, которую правительству Моди хотелось бы получить за свою активную проамериканскую ориентацию. И цена эта секретом не является, давно известна и состоит из трех частей. Во-первых, поддержка Вашингтоном Нью-Дели в его соперничестве с Китаем. Здесь без вопросов, по нынешним временам заявления типа «мы против Пекина» подобны заветному «Сим-сим, откройся», и служат тем ключиком, которые распахивают любые двери в вашингтонских кабинетах власти, включая и те, где раздают самую высокотехнологичную военную помощь. Опять же цитата из Моди: «На рубеже веков мы были чужаками в оборонном сотрудничестве. Теперь США стали одним из наших самых важных партнеров в области обороны».

Во-вторых, безграничное «хинди-руси бхай-бхай» закончилось, но Нью-Дели страсть как хочется снять с этого сотрудничества с Москвой последние, самые жирные сливки – получить по вкусной цене, которая ниже нижнего, да еще и деньги по ряду причин отдавать не надо, российские энергоносители. И здесь американцы идут ему навстречу, «для милого дружка хоть сережку из ушка», не ставя никаких препятствий этим крайне прибыльным для Индии закупкам. Они, правда, просят индусов особенно не усердствовать, а то как-то несколько неудобно получается – другим покупать у России нефть запрещают, а тут такой поток. Но индусы уже просчитали, что ради сердечной дружбы с ними американцы вполне могут на это досадное обстоятельство глаза и прикрыть. Что, в общем-то, и происходит. И, в-третьих, Нью-Дели крайне желательно, чтобы в Вашингтоне не придавали значения «хиндутве», воинствующему индусскому национализму, обращенному против мусульман и расцветший сейчас в Индии бурным цветом при самом благоприятном отношении к нему властей. Тут-то и начинается «затык», то есть нежелание американского истеблишмента с этим мириться, поскольку, что бы о нем не писали, а долгосрочные последствия тех или иных процессов они просчитывать умеют.