Индия полностью развернулась в сторону США новый поворот
В честь индийского премьера президент США дал государственный обед, и таким образом Нарендра Моди стал всего лишь третьим главой государства, который удостоился этой высокой чести от Байдена. Дело не в скупости американского президента – просто по тамошнему дипломатическому протоколу подобный обед является церемонией исключительной, только для тех персон, особую значимость которых необходимо подчеркнуть.
Нарендра Моди наверняка млел от счастья за этим обедом. А как иначе – всего десятилетие назад ему вообще был запрещен въезд в США из-за погромов мусульман в Гуджарате, которые он спровоцировал, а потом еще и благословлял. А теперь принят на самом высшем уровне и допущен к столу – чем не повод для гордости. Было от чего после этого обеда заявить: «Когда я был здесь с визитом в 2016 году, я сказал, что «наши отношения нацелены на замечательное будущее. Это будущее наступило уже сейчас».
Моди удалось сделать разворот на 180 градусов, от традиционного сотрудничества индийских политиков с Россией, правда, по большей части с Советским Союзом, к тесным контактам с Вашингтоном, которые давно уже переросли в стратегическое партнерство.
Нью-Дели говорит об этом скромно и со множеством умолчаний, дескать, «мы только присматриваемся», но на самом деле именно при Моди данный вопрос был решен принципиально, и все индийские оговорки связаны только с ценой, которую правительству Моди хотелось бы получить за свою активную проамериканскую ориентацию.
И цена эта секретом не является, давно известна и состоит из трех частей. Во-первых, поддержка Вашингтоном Нью-Дели в его соперничестве с Китаем. Здесь без вопросов, по нынешним временам заявления типа «мы против Пекина» подобны заветному «Сим-сим, откройся», и служат тем ключиком, которые распахивают любые двери в вашингтонских кабинетах власти, включая и те, где раздают самую высокотехнологичную военную помощь. Опять же цитата из Моди: «На рубеже веков мы были чужаками в оборонном сотрудничестве. Теперь США стали одним из наших самых важных партнеров в области обороны».
Во-вторых, безграничное «хинди-руси бхай-бхай» закончилось, но Нью-Дели страсть как хочется снять с этого сотрудничества с Москвой последние, самые жирные сливки – получить по вкусной цене, которая ниже нижнего, да еще и деньги по ряду причин отдавать не надо, российские энергоносители. И здесь американцы идут ему навстречу, «для милого дружка хоть сережку из ушка», не ставя никаких препятствий этим крайне прибыльным для Индии закупкам.
Они, правда, просят индусов особенно не усердствовать, а то как-то несколько неудобно получается – другим покупать у России нефть запрещают, а тут такой поток. Но индусы уже просчитали, что ради сердечной дружбы с ними американцы вполне могут на это досадное обстоятельство глаза и прикрыть. Что, в общем-то, и происходит.
И, в-третьих, Нью-Дели крайне желательно, чтобы в Вашингтоне не придавали значения «хиндутве», воинствующему индусскому национализму, обращенному против мусульман и расцветший сейчас в Индии бурным цветом при самом благоприятном отношении к нему властей.
Тут-то и начинается «затык», то есть нежелание американского истеблишмента с этим мириться, поскольку, что бы о нем не писали, а долгосрочные последствия тех или иных процессов они просчитывать умеют.
Поэтому в период, когда американо-индийская дружба цветет и пахнет, когда американо-индийское сотрудничество, по словам того же Моди, «потенциал нашей синергии безграничен, а химия в наших отношениях не требует усилий», задают Байдену неудобные вопросы: «Во время пребывания Моди в должности мусульмане и другие меньшинства Индии испытали всплеск насилия и репрессий, поскольку правительство склоняется к форме индуистского национализма, известной как хиндутва. Как может Белый дом чтить лидера, который является открытым антимусульманским фанатиком?»
Моди пытается оправдываться, понимая, насколько серьезны обвинения в Штатах против него выдвигаются и чем это может закончиться: «Красота демократии заключается в постоянном общении с людьми, в том, чтобы слушать их, чувствовать их пульс», - говорит он во время своего визита. Его проблема заключается в том, что в Америке достаточно влиятельных людей, которые не только могут опровергнуть эти его слова, но и буквально натыкать Моди носом в лужу за их неисполнение. И одновременно указать Байдену: «Индия, конечно, важна нам для противостояния Китаю, и вы можете, и даже обязаны работать с ней в этом направлении. Но без громких и публичных поощрений Моди только за то, что он выбрал американскую сторону».
Американо-индийское стратегическое партнерство обязательно состоится, все субъективные и объективные предпосылки прямо вопиют об этом. Нет ничего лучше, чем дружить против кого-то, в данном случае против Пекина. Но вот формат этого партнерства может под давлением американского истеблишмента неприятно для Моди отличаться. Безоговорочно заставить Вашингтон выполнить свои пожелания он не сможет…