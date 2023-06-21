В пятницу, 23 июня, стартовал чемпионат Азербайджана по шоссейному велоспорту. В первый день соревнований, проходивших в Хызинском районе (дорога Баку - Гилязи - Хызы - Алтыагадж) при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Велосипедной федерации Азербайджана, спортсмены соревновались в личном зачете.

Спортсмены возрастной категории Elite/U23 и юноши проехали 25 километров, а мальчики-подростки и женщины - 10 километров.