Стартовал чемпионат Азербайджана по шоссейному велоспорту фото
В пятницу, 23 июня, стартовал чемпионат Азербайджана по шоссейному велоспорту. В первый день соревнований, проходивших в Хызинском районе (дорога Баку - Гилязи - Хызы - Алтыагадж) при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Велосипедной федерации Азербайджана, спортсмены соревновались в личном зачете.
Спортсмены возрастной категории Elite/U23 и юноши проехали 25 километров, а мальчики-подростки и женщины - 10 километров.
По итогам первого дня соревнований, в котором приняли участие 46 велосипедистов, среди спортсменов возрастной категории Elite/U23 Самир Джабраилов (35:25:66), опередив своих соперников, занял первое место. Муса Микаилзаде (35:30:54) - второе место, у Турала Исрафилова (36:01:79) третье место.
Среди подростков победителем соревнований стал Рави Рзаев (15:27:43), Джавид Гафарли (15:55:28) стал вторым, Артем Проскуряков (16:05:11) - третьим.
Первое место у женщин заняла Виктория Сидоренко (16:01:49). Ее ближайшая преследовательница Марьям Афганзаде (16:14:26) на втором, а Радха Шабанова (17:06:10) на третьем месте.
Отметим, что во второй день чемпионата Азербайджана (24 июня), организованного по действующим правилам Международного союза велосипедистов (UCI), свои силы попробуют в групповой гонке подростки и женщины, в третий день (25 июня) соревнований - юноши и мужчины в возрастной категории Elite/U23. Результаты соревнований отправят в Международный союз велосипедистов, учтены в личном рейтинге как страны, так и спортсменов.