Медведев угрожает президенту Польши

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграме отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россию следует «пристрелить как бешеного зверя».

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», - написал Медведев.