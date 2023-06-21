Эльмир Алиев, Бельско-Бяла 19:03

Как сообщил президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, «после проведенных обследований, к счастью, ничего серьезного у Фариды Алиевой не обнаружено». «После рентгеновского снимка выяснилось, что перелома носа у спортсменки нет. Есть сильный ушиб. Возможно, что уже сегодня Фариду выпишут из больницы в отель», - заявил Яшар Баширов. *** 17:40 По последней информации, есть предположение, что у Фариды также сломан нос.

*** 17:33 Азербайджанская каратистка Фарида Алиева получила серьезную травму во время соревнований Европейских игр в Бельско-Бяла, сообщает корреспондент haqqin.az из Польши.