Яшар Баширов о состоянии азербайджанской каратистки, которая получила тяжелый удар в голову фото, обновлено 19:03
Как сообщил президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, «после проведенных обследований, к счастью, ничего серьезного у Фариды Алиевой не обнаружено».
«После рентгеновского снимка выяснилось, что перелома носа у спортсменки нет. Есть сильный ушиб. Возможно, что уже сегодня Фариду выпишут из больницы в отель», - заявил Яшар Баширов.
*** 17:40
По последней информации, есть предположение, что у Фариды также сломан нос.
*** 17:33
Азербайджанская каратистка Фарида Алиева получила серьезную травму во время соревнований Европейских игр в Бельско-Бяла, сообщает корреспондент haqqin.az из Польши.
В ходе последнего поединка групповой стадии против хорватки Люсии Лесяк Фарида получила мощный удар в голову. Бой был завершен досрочно. Ее доставили в больницу, предположительно, с сотрясением мозга.
Как сообщил азербайджанским журналистам сотрудник медицинской службы, «спортсменка пришла в себя, но в первое время не понимала, что с ней и где находится». По его словам, это естественное состояние при сотрясении мозга.
По словам врача, в больнице города Бельско-Бяла нет необходимого оборудования, чтобы провести полное обследование. Алиеву необходимо перевезти в другую больницу.