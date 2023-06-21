Жители Газаха пришли к газовикам со своими проблемами

«Передвижная приемная» ПО «Азеригаз» на этот раз была организована в Газахском районе.

В пресс-службе ПО сообщили, что в акции приняли участие 15 местных жителей, 12 из них обратились с просьбами. Пятерым абонентам понадобились новые газовые счетчики. Двое местных жителя попросили провести газовую линию и установить газовый счетчик. Остальные 5 обращений были связаны с заменой места газовой линии.

Руководством Шамкирского газового управления были даны соответствующие поручения для решения проблем жителей Газаха.