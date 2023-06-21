Битва престолов: короли против каптагона наша корреспонденция
Став крупным рынком для наркоторговцев, Саудовская Аравия в последнее время наносит наркотикам ответный удар, отменяя мораторий на смертную казнь по делам о наркотиках и начав репрессии против продавцов этого дурмана.
«В молодости нужно попробовать все, ничего в этом страшного нет, перемелется – мука будет», – так рассуждали в Эр-Рияде тогда, когда стали поступать тревожные сообщения о том, что молодое поколение Королевства все сильнее «подсаживается» на каптагон.
Поначалу этот наркотик не вызывал особых опасений, предпочитая оставаться в тени нелегальных дискотек и вечеринок, которые саудовская молодежь устраивала в закрытом формате. Да и саудовские традиции до определенного времени были барьером для его распространения.
Но реформы наследного принца Мухаммеда бин Салмана существенно раздвинули рамки дозволенного, и каптагон осторожно начал выходить на солнечный свет, в общественное пространство, быстро захватывая все новых и новых потребителей.
А потом случилось еще одно, трагическое и в чем-то необратимое – географически недалекий сосед Саудовской Аравии, Сирия – немногим более 100 километров по трассе №65 – стараниями клана Асада стала «империей каптагона». И по грамотно построенным сирийскими военными и спецслужбами маршрутам дешевый, поскольку изготавливается на государственных предприятиях и на современном оборудовании, наркотик полноводной рекой хлынул в Королевство.
В Эр-Рияде были в растерянности, в Эр-Рияде были в шоке, поскольку такой скорости экспансии в отношении саудовского рынка от каптагона не ожидал никто и, в первую очередь, правящая элита страны. Перехватывались какие-то совершенно фантастические партии наркотика, вскрывались самые неожиданные методы маскировки этого груза – упаковать таблетки каптагона во фрукты, включая гранат, не повредив при этом упаковку, каково? – но для торговцев это были булавочные уколы. Более того, на каждую перехваченную саудовскими таможенниками партию вслед за ней в Королевство шло еще три или четыре, которые все же добирались до конечного потребителя.
Общий оборот этого «сирийского бизнеса» в 2021 году составил почти пять миллиардов долларов, в него активно включились и иранцы, и ливанцы, и иорданцы – и могущественному Королевству оказалось нечего противопоставить этой даже не волне, а самому настоящему цунами, пришедшему в некогда «счастливую Аравию», где издавна о наркотиках большинство населения знало лишь понаслышке.
И не то, чтобы там «дури» не было вообще, была, как без этого, от афганской марихуаны до афганского же героина. Но это всегда в саудовском обществе резко осуждалось и, мягко говоря, не приветствовалось. Наркоман в семье был несмываемым позором, а уж несколько таких во все той же семье – ситуацией практически невероятной.
Сейчас это стало в Королевстве трагической реальностью. Широчайший резонанс вызвал недавний случай, когда наркоман за отказ дать ему денег на новую «дозу» каптагона убил своих родителей - облил их топливом и поджег. А всего, по официальным данным, в Саудовской Аравии сейчас более двухсот тысяч наркоманов, большинство из которых в возрасте от 17 до 21 года, причем половина из этого числа – женщины.
Эр-Рияд принял вызов, брошенный ему наркоторговцами. Мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, действовавший три года, отменен. В 2022 году за это казнили 147 человек. На каждой трассе размещены придорожные рекламные щиты, которые призывают граждан сообщать властям о любой незаконной деятельности, связанной с наркотиками. И на такие сигналы саудовская полиция реагирует с максимальной оперативностью и жесткостью.
Особую роль в этой «битве престолов», Королевство против каптагона, Эр-Рияд отводит своим договоренностям с Дамаском, который пообещал, что снизит обороты производства и экспорта нынешнего своего основного источника дохода для сирийского режима.
Здесь-то и кроется слабое звено для саудитов. С миллиардными оборотами от наркоторговли клан Асада вряд ли откажется от этого сверхдоходного бизнеса по доброй воле. Тем более что заменить чрезвычайно прибыльный для Дамаска саудовский рынок нечем. А полицейские облавы и казнь наркоторговцев, как показывает мировой опыт, должного эффекта не дают.
На днях министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Сауд бин Найеф заявил, что Королевство только начинает битву против каптагона и наркоторговцы никуда не скроются от ответственности. Посмотрим, насколько его заявление, как и объявленная Эр-Риядом битва, окажутся успешными.