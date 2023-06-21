Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:42

Став крупным рынком для наркоторговцев, Саудовская Аравия в последнее время наносит наркотикам ответный удар, отменяя мораторий на смертную казнь по делам о наркотиках и начав репрессии против продавцов этого дурмана. «В молодости нужно попробовать все, ничего в этом страшного нет, перемелется – мука будет», – так рассуждали в Эр-Рияде тогда, когда стали поступать тревожные сообщения о том, что молодое поколение Королевства все сильнее «подсаживается» на каптагон.

Поначалу этот наркотик не вызывал особых опасений, предпочитая оставаться в тени нелегальных дискотек и вечеринок, которые саудовская молодежь устраивала в закрытом формате. Да и саудовские традиции до определенного времени были барьером для его распространения. Но реформы наследного принца Мухаммеда бин Салмана существенно раздвинули рамки дозволенного, и каптагон осторожно начал выходить на солнечный свет, в общественное пространство, быстро захватывая все новых и новых потребителей. А потом случилось еще одно, трагическое и в чем-то необратимое – географически недалекий сосед Саудовской Аравии, Сирия – немногим более 100 километров по трассе №65 – стараниями клана Асада стала «империей каптагона». И по грамотно построенным сирийскими военными и спецслужбами маршрутам дешевый, поскольку изготавливается на государственных предприятиях и на современном оборудовании, наркотик полноводной рекой хлынул в Королевство.

В Эр-Рияде были в растерянности, в Эр-Рияде были в шоке, поскольку такой скорости экспансии в отношении саудовского рынка от каптагона не ожидал никто и, в первую очередь, правящая элита страны. Перехватывались какие-то совершенно фантастические партии наркотика, вскрывались самые неожиданные методы маскировки этого груза – упаковать таблетки каптагона во фрукты, включая гранат, не повредив при этом упаковку, каково? – но для торговцев это были булавочные уколы. Более того, на каждую перехваченную саудовскими таможенниками партию вслед за ней в Королевство шло еще три или четыре, которые все же добирались до конечного потребителя. Общий оборот этого «сирийского бизнеса» в 2021 году составил почти пять миллиардов долларов, в него активно включились и иранцы, и ливанцы, и иорданцы – и могущественному Королевству оказалось нечего противопоставить этой даже не волне, а самому настоящему цунами, пришедшему в некогда «счастливую Аравию», где издавна о наркотиках большинство населения знало лишь понаслышке. И не то, чтобы там «дури» не было вообще, была, как без этого, от афганской марихуаны до афганского же героина. Но это всегда в саудовском обществе резко осуждалось и, мягко говоря, не приветствовалось. Наркоман в семье был несмываемым позором, а уж несколько таких во все той же семье – ситуацией практически невероятной. Сейчас это стало в Королевстве трагической реальностью. Широчайший резонанс вызвал недавний случай, когда наркоман за отказ дать ему денег на новую «дозу» каптагона убил своих родителей - облил их топливом и поджег. А всего, по официальным данным, в Саудовской Аравии сейчас более двухсот тысяч наркоманов, большинство из которых в возрасте от 17 до 21 года, причем половина из этого числа – женщины.