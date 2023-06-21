На Лачинской дороге вблизи пограничного пропускного пункта «Лачин» установлены бетонные заграждения. Информацию об этом распространили армянские СМИ и телеграм-каналы.

Напомним, Генпрокуратура Азербайджана, которая проводит расследование провокации ВС Армении, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий, ранее заявляла, что «до проведения расследования и установления конкретных виновных лиц восстановление функционирования погранпункта не ожидается».

Теперь путь закрыт не только для сепаратистов, но и автомобилей российских миротворцев.

Кстати, за установкой заграждений наблюдали и российские военнослужащие.