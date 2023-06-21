Сырский о контрнаступлении ВСУ

Украина еще не задействовала в контрнаступлении и освобождении территорий свои военные силы. Об этом командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил в интервью The Guardian.

По его словам, россияне предусматривали места, где украинские военные могут нанести самый сильный удар. Однако Сырский заявил, что Украина не задействовала основные силы в контрнаступлении: "Все еще впереди".