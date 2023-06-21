Сырский о контрнаступлении ВСУ
Украина еще не задействовала в контрнаступлении и освобождении территорий свои военные силы. Об этом командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил в интервью The Guardian.
По его словам, россияне предусматривали места, где украинские военные могут нанести самый сильный удар. Однако Сырский заявил, что Украина не задействовала основные силы в контрнаступлении: "Все еще впереди".
Cырский отметил, что все ожидают скорых результатов от контрнаступления. Однако необходимо быть готовым к тому, что это займет некоторое время.
"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий. Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди", - отметил он.