В настоящее время Россия вступила в переговоры о возможной поставке новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства Ирана. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Контракты еще до конца не выполнены. Мы имеем информацию, что РФ ведет переговоры о поставках других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Мы об этом знаем, об этом говорим", — сказал Скибицкий.

В настоящее время Россия активно ведет переговоры относительно приобретения новых беспилотных аппаратов, возможно, включая модель "Шахед". По словам Скибицкого, между РФ и Ираном имеется невыполненный контракт, по которому ожидается поставка около 300 единиц дронов-камикадзе.