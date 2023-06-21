Россия и Иран тайно ведут переговоры Украинская разведка
В настоящее время Россия вступила в переговоры о возможной поставке новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства Ирана. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.
"Контракты еще до конца не выполнены. Мы имеем информацию, что РФ ведет переговоры о поставках других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Мы об этом знаем, об этом говорим", — сказал Скибицкий.
В настоящее время Россия активно ведет переговоры относительно приобретения новых беспилотных аппаратов, возможно, включая модель "Шахед". По словам Скибицкого, между РФ и Ираном имеется невыполненный контракт, по которому ожидается поставка около 300 единиц дронов-камикадзе.
"Прежде всего россияне будут пытаться получить ударные или дроны-камикадзе — это то, что на сегодня для них критично. Ведь "Орлан-10", который они выпускают — он в основном используется как разведывательный беспилотник. Их большое количество, которое было изготовлено еще до широкомасштабного вторжения, позволяет им обеспечивать потребности в разведке", — отметил Скибицкий.
По его словам, Россия также стремится создать собственное производство дронов, однако пока не было зафиксировано массового серийного производства.