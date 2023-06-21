Коллаборант Сальдо: Мост в Крым поврежден сильнее, чем думали

Назначенный Москвой «глава администрации» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сроки ремонта и возобновления движения по Чонгарскому мосту, соединяющему регион с Крымом, откладываются.

По словам Сальдо, повреждения конструкции оказались намного серьезнее, чем казалось изначально. По его словам, движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней.

"К сожалению, мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали", - сказал Сальдо.