Коллаборант Сальдо: Мост в Крым поврежден сильнее, чем думали
Назначенный Москвой «глава администрации» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сроки ремонта и возобновления движения по Чонгарскому мосту, соединяющему регион с Крымом, откладываются.
По словам Сальдо, повреждения конструкции оказались намного серьезнее, чем казалось изначально. По его словам, движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней.
"К сожалению, мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали", - сказал Сальдо.