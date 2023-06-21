Депутат Вахид Ахмедов о закрытии сухопутных границ: «Для политики – хорошо, для экономики – плохо»

«Поскольку 5 мая нынешнего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии коронавируса, все мы ожидали, что уже в следующем месяце будут разблокированы сухопутные границы, которые вот уже три года остаются закрытыми, - отметил депутат. - В Азербайджане, как, впрочем, и в соседних с нами государствах, практически, переболело или было вакцинировано все население. Тем не менее, Кабинет Министров Азербайджана принял решение оставить закрытыми сухопутные въезды-выезды со всеми соседними государствами. В какой-то мере, из-за сложной геополитической ситуации в регионе, это решение можно понять.

Но, думается, в сложившейся ситуации было бы правильным открыть границу только с дружественной нам Грузией, являющейся для граждан Азербайджана одним из самых популярных мест отдыха. До пандемии, в 2019 году, именно из Азербайджана в эту страну прибыло наибольшее количество туристов – 1 миллион 509,7 тысяч человек. И с каждым годом число наших соотечественников, посещавших Грузию, неизменно росло. Для выявления ковида можно было бы организовать на пограничном переходе между нашими странами мощный медицинский пункт. К сожалению, эту идею так и не поддержали и до сентября 2023 года все сухопутные границы Азербайджана останутся закрытыми».

По мнению депутата Милли Меджлиса, закрытие сухопутных границ оказывает негативное влияние на экономику страны.

«Уже три года, практически, парализована приграничная торговля, - отметил Вахид Ахмедов. - Очень много людей в приграничных районах, особенно, на юге страны что-то покупали и продавали, занимались торговлей с соседними странами... Речь идет о важном не только в экономическом, но и в социальном плане факторе, поскольку, в основном, приграничной торговлей занимался, так называемый, малый бизнес. К сожалению, далеко не всем по карману использовать для перевозки товаров воздушный транспорт, да и не все товары можно перевозить самолетами».