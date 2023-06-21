Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит в июле Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что лидеры предпримут ряд шагов для улучшения двусторонних связей. По данным агентства, одной из тем переговоров будут поставки израильского газа в Европу через Турцию.

Отмечается, что Турция и Израиль, когда-то близкие военные союзники, после более чем десятилетнего периода напряженности все больше сотрудничают в сфере туризма и бизнеса.