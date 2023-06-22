Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:08

«Если Азербайджан будет опираться на модель нефтяных доходов и не станет диверсифицировать свою экономику, то в ближайшие 30 лет ВВП страны вырастет всего на 10 процентов». Данное заявление менеджера Всемирного банка по Азербайджану Сары Майкл на презентации в Баку отчета Всемирного банка (ВБ) «Глобальные экономические перспективы» произвело большой резонанс, а экспертное сообщество призадумалось… Представитель ВБ предупредила, что приверженность диверсификации экономики позволит Азербайджану войти в число стран с высокими доходами. И наоборот, если не будет снижена экономическая зависимость от нефти, то к 2050 году Азербайджан окажется в числе стран с низкими доходами. Последовательность же реформ и снижение экономической зависимости от продажи нефти через тридцать лет гарантирует стране ВВП на душу населения как минимум на 40 процентов выше, чем сейчас.

Правда, госпожа Майкл согласна с тем, что в прошлом году для оживления и ускорения экономического роста и социального благосостояния правительство Азербайджана приняло новую стратегию социально-экономического развития до 2026 года, включающую пакет программ, инвестиций и реформ. Этот документ предусматривает в среднесрочной перспективе ежегодный рост ВВП страны на 3-4 процента, а в ненефтяном и газовом секторах – порядка 5 процентов. Но в то же время Майкл считает, что достичь этих целей будет непросто, поскольку общий рост ВВП будет затруднен снижением добычи нефти и естественным процессом старения населения, не говоря уже о том, что дополнительные проблемы могут привнести также глобальные факторы. Тем не менее, представитель Всемирного банка считает, что достижение этих показателей роста реально. Для этого необходимо продолжить переход от старой модели экономического роста, ориентированной на нефтегазовые доходы и государственные инвестиции. Более оптимистичные возможности новой модели роста ориентированы на поддержку динамичного частного сектора при содействии государства. Более диверсифицированная экономика, более сильный человеческий капитал и более глубокая экономическая интеграция наряду с реалистичными инвестициями и реформами в этих областях – вот что нужно стране, чтобы доход на душу населения вырос к 2050 году на 40 процентов и выше. Судя по прогнозам ВБ, в долгосрочной перспективе спрос на ископаемое топливо снизится, и это представляет для экспортеров топлива, в том числе для Азербайджана, достаточно серьезные вызовы. Таковы же прогнозы всех международных структур и ведущих экспертов. И, конечно же, с ростом темпов энергоперехода и падения спроса на топливо, экономики этих стран будут испытывать все больший ущерб и в итоге будут вынуждены пойти на диверсификацию, преодолевая большие трудности. Вот почему диверсификацию необходимо осуществлять загодя, плавно.

Да, глобальная экономика переживает трудные дни - сегодня практически невозможно предвидеть тренды и темпы ее развития. Мы часто становимся свидетелями того, как отдельные визиты лидеров ведущих государств или их заявления сотрясают и без того шаткую мировую экономику. И наибольший удар при этом, как правило, испытывают страны-экспортеры сырьевых ресурсов. Сырье, в том числе нефть и газ, нужны человечеству как никогда раньше. В то же время, нетрудно заметить, как то одна, то другая страна пытаются использовать энергоресурсы не по прямому назначению, а для реализации своих политических целей. Правда, это не всегда приводит к ожидаемым результатам, порой даже бумерангом бьет по их инициаторам, как это произошло с Россией, решившей использовать энергоресурсы для шантажа Европы. Именно поэтому ВБ призывает Баку к диверсификации экономики. Правда, президент Ильхам Алиев призывает к этому свое правительство уже не первый год, и работа в этом направлении идет. Тема актуальности диверсификации прозвучала и в выступлении советника министра экономики Хагани Абдуллаева. Отметив, что нефть все еще составляет основу экономики страны, а также, что нынешняя геополитическая ситуация превратила Азербайджан в альтернативного и максимально надежного стратегического поставщика энергоносителей для Европы, Абдуллаев отметил растущую роль транспортных коммуникаций, превышение темпов роста ненефтяного сектора по сравнению с нефтяным и подчеркнул, что большие объемы доходов за счет высоких цен на мировом рынке энергоносителей создают дополнительные возможности для финансирования стратегических приоритетов в сфере социально-экономического развития страны, в том числе для восстановления территорий, освобожденных от оккупации.