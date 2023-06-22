«Золотая девочка» азербайджанского спорта снова победила: «Я на Олимпе, я все еще первая!» ФОТО
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая во второй раз в карьере выиграла Европейские игры. Сегодня в Бельско-Бяла она одержала блестящую победу в финале над швейцаркой Еленой Куиричи – 4:1. Решающий удар был нанесен на последней секунде!
«Швейцарка для меня принципиальная соперница, - говорит после церемонии награждения титулованная спортсменка. - Я – первый номер рейтинга, она – вторая. Мы часто встречаемся на соревнованиях Премьер-лиги. Иногда выигрываю я, иногда побеждает Куиричи. Она пытается догнать меня в рейтинге, а я хочу увеличить отрыв.
В сегодняшнем финале я подготовила для нее немного непривычную тактику, и она растерялась. Но у меня не получилось выполнить все задуманное. Поэтому долгое время счет был 1:1. Никак я не могла к ней подобраться. А на последней секунде я использовала еще одну свою «короночку», и она сработала».
27-летняя каратистка также имеет по два титула чемпионки мира и Европы. Помимо этого, на Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером и все еще не теряет надежду выиграть Олимпийские игры.
«Я очень надеюсь, что каратэ войдет в программу Олимпиады-2028. Мне понравилось то, как каратэ показало себя на Играх в Токио. Олимпийское золото – моя нереализованная мечта. Титул, который я очень хочу завоевать. Я по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, Евроигры. Мои титулы еще больше меня мотивируют и побуждают двигаться вперед».
Первое золото Евроигр уроженка Одессы завоевала в 2015 году в Баку.
«Та победа подняла меня вверх, а сейчас я, уже будучи на Олимпе, доказываю, что я все еще первая, - продолжает Зарецкая. – Президент Федерации Яшар Баширов всегда говорит мне, что я «золотая девочка» (улыбается). Хотя я скромно к этому отношусь, потому что понимаю, что это спорт, и тут всякое бывает. Иногда бываю не в форме, хотя в целом довольно ответственно подхожу к своей профессии. Спорт для меня – это и работа, и жизнь. Я занимаюсь каратэ уже 24 года. Мои победы, мои бои – это все, что у меня есть.
Сегодня в зале присутствовала моя семья. Приехали меня поддержать. Это для меня всегда очень большая мотивация. Мнение мамы для меня очень важно. Сегодня после моего решающего удара она расплакалась.
Спасибо большое всем нашим болельщикам, которые неистово поддерживали меня. Это очень заряжало и не давало расслабиться до последней секунды. Напоминало атмосферу 1-х Евроигр в Баку, когда весь зал был за меня».