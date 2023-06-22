Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая во второй раз в карьере выиграла Европейские игры. Сегодня в Бельско-Бяла она одержала блестящую победу в финале над швейцаркой Еленой Куиричи – 4:1. Решающий удар был нанесен на последней секунде!

«Швейцарка для меня принципиальная соперница, - говорит после церемонии награждения титулованная спортсменка. - Я – первый номер рейтинга, она – вторая. Мы часто встречаемся на соревнованиях Премьер-лиги. Иногда выигрываю я, иногда побеждает Куиричи. Она пытается догнать меня в рейтинге, а я хочу увеличить отрыв.

В сегодняшнем финале я подготовила для нее немного непривычную тактику, и она растерялась. Но у меня не получилось выполнить все задуманное. Поэтому долгое время счет был 1:1. Никак я не могла к ней подобраться. А на последней секунде я использовала еще одну свою «короночку», и она сработала».

27-летняя каратистка также имеет по два титула чемпионки мира и Европы. Помимо этого, на Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером и все еще не теряет надежду выиграть Олимпийские игры.

«Я очень надеюсь, что каратэ войдет в программу Олимпиады-2028. Мне понравилось то, как каратэ показало себя на Играх в Токио. Олимпийское золото – моя нереализованная мечта. Титул, который я очень хочу завоевать. Я по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, Евроигры. Мои титулы еще больше меня мотивируют и побуждают двигаться вперед».