Эльнур Мамедов, отдел экономики 21:28

21 июня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил не менять учетную ставку, оставив её на уровне 9 процентов. Прежние значения сохранили также верхний и нижний процентные коридоры, оставшиеся, соответственно, на уровне 10 и 7,5 процента. Центробанк традиционно объясняет свои решения учетом макроэкономических прогнозов, факторов, влияющих на инфляцию, и изменением баланса рисков.

Судя по заявлению ЦБА, очередные решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков, а также фактического и ожидаемого отклонения инфляции от целевого значения. Центробанк также обещает продолжать углубленный анализ инфляционных факторов и адекватно использовать имеющиеся у него инструменты, чтобы в рамках денежно-кредитной политики вернуть инфляцию к целевым значениям. Подчеркивается, что если давление инфляционного пресса будет ослабевать, Центробанк рассмотрит необходимость временной паузы - как минимум, до сентября текущего года, чтобы ослабить денежно-кредитную политику. Впрочем, как следует из дальнейших разъяснений ЦБА, ослабление инфляционного давления, судя по всему, уже наступило. Во всяком случае, Центробанк в соответствии с его же базовым сценарием на 2023 год, оставляет неизменным прогноз годовой инфляции - 8,3 процента.

По расчетам ЦБА, инфляционные ожидания в глобальной экономике по-прежнему характеризуются неопределенностью. В то время, как в мае в Азербайджане была зафиксирована дефляция на уровне 0,4 процента при темпах годовой инфляции 11,5 процента. Следует учесть, что это - на 4,1 процента ниже пикового значения сентября 2022 года, составившего 15,6 процента. При этом годовая продовольственная инфляция замедлилась до 12,7 процента. Все эти факторы в совокупности, а также наметившийся спад внешнего инфляционного давления, влияние принятой с прошлого года денежно-кредитной политики и макропруденциальных политических решений дает ЦБА основание считать благоприятными условия для снижения прогноза инфляции на вторую половину 2023 года. Центробанк уже который год убеждает общественность в том, что на инфляционные процессы в Азербайджане ощутимо влияет так называемая импортная инфляция. Именно на этом фоне, когда наряду с эффективностью денежно-кредитной политики наблюдается ослабление внешнего инфляционного давления, ЦБА решил смягчить инфляционные ожидания и взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Тем более, что сегодня этому способствуют как укрепление маната, так и сезонные факторы.