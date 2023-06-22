Центрoбанк Азербайджана выжидает главное на этот час
21 июня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил не менять учетную ставку, оставив её на уровне 9 процентов. Прежние значения сохранили также верхний и нижний процентные коридоры, оставшиеся, соответственно, на уровне 10 и 7,5 процента.
Центробанк традиционно объясняет свои решения учетом макроэкономических прогнозов, факторов, влияющих на инфляцию, и изменением баланса рисков.
Судя по заявлению ЦБА, очередные решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков, а также фактического и ожидаемого отклонения инфляции от целевого значения.
Центробанк также обещает продолжать углубленный анализ инфляционных факторов и адекватно использовать имеющиеся у него инструменты, чтобы в рамках денежно-кредитной политики вернуть инфляцию к целевым значениям.
Подчеркивается, что если давление инфляционного пресса будет ослабевать, Центробанк рассмотрит необходимость временной паузы - как минимум, до сентября текущего года, чтобы ослабить денежно-кредитную политику.
Впрочем, как следует из дальнейших разъяснений ЦБА, ослабление инфляционного давления, судя по всему, уже наступило. Во всяком случае, Центробанк в соответствии с его же базовым сценарием на 2023 год, оставляет неизменным прогноз годовой инфляции - 8,3 процента.
По расчетам ЦБА, инфляционные ожидания в глобальной экономике по-прежнему характеризуются неопределенностью. В то время, как в мае в Азербайджане была зафиксирована дефляция на уровне 0,4 процента при темпах годовой инфляции 11,5 процента. Следует учесть, что это - на 4,1 процента ниже пикового значения сентября 2022 года, составившего 15,6 процента. При этом годовая продовольственная инфляция замедлилась до 12,7 процента.
Все эти факторы в совокупности, а также наметившийся спад внешнего инфляционного давления, влияние принятой с прошлого года денежно-кредитной политики и макропруденциальных политических решений дает ЦБА основание считать благоприятными условия для снижения прогноза инфляции на вторую половину 2023 года.
Центробанк уже который год убеждает общественность в том, что на инфляционные процессы в Азербайджане ощутимо влияет так называемая импортная инфляция. Именно на этом фоне, когда наряду с эффективностью денежно-кредитной политики наблюдается ослабление внешнего инфляционного давления, ЦБА решил смягчить инфляционные ожидания и взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Тем более, что сегодня этому способствуют как укрепление маната, так и сезонные факторы.
Признаем, что далеко не каждый год можно наблюдать ситуацию, при которой спрос на валютном рынке превышает предложение. Но именно такая картина наблюдалась в первые пять месяцев текущего года на 98 процентах валютных аукционов, проведенных в Центробанке, в ходе которых, впервые с 2018 года, покупка банками наличных долларов превысила объем их продажи.
За этот же период объем организованного межбанковского валютного рынка увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45 процентов. Номинальный эффективный курс маната укрепился на отметке 8,4 процента в 2022 году и на 5,1 процента – за пять месяцев 2023 года. Средний спрос на валютных аукционах, организованных Центробанком в 2022 году, составил 52,4 миллиона долларов, а предложение - 70 миллионов.
Таким цифрам могут позавидовать многие страны.
Талех Кязимов, глава Центробанка Азербайджана, выражавший ранее недовольство эффективностью учетной ставки и надеявшийся в перспективе её повысить, по всей видимости, решил оставить в покое этот параметр и воздействовать на инфляцию с помощью других инструментов, имеющихся в его распоряжении.
Словом, Центробанк занял выжидательную позицию, и нам не остается ничего другого, как ждать вместе с ним.