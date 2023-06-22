В Киеве считают преждевременными выводы о наступлении ВСУ

Выводы об украинском контрнаступлении делать пока рано, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя статью CNN о том, что действия ВСУ пока "не оправдали ожиданий".

"У военных по их отчетам все продвигается по плану. Не нужно ожидать, что наступление будет быстрым. Безусловно, враг оказывает сопротивление, россияне понимают, что мы будем освобождать все территории, и готовятся", - пояснила она.

Как отметила Маляр, каждый день у ВСУ есть продвижения: "Постепенные, но уверенные. Создаются условия для освобождения территорий. Оценки делать рано, наступление продолжается, делать какие-либо выводы некорректно. Тактика ВСУ, в первую очередь, сберечь личный состав".

Накануне в материале CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, а также на представителя Пентагона говорилось, что "начальный этап украинского контрнаступления не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов". При этом "Запад готов ждать как минимум до июля", прежде чем давать более полную оценку продвижению наступления, которое "считается решающим для определения того, кто в конечном итоге выиграет войну".