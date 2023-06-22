Омбудсмен выступила на международной конференции Фото
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая на международной конференции на тему "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека", отметила, что сфера бизнеса и прав человека постоянно находится в центре внимания омбудсмена.
Мероприятие проводилось при совместной организации Генеральной прокуратуры Азербайджана и Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Омбудсмен отметила, что постоянно организуются мероприятия с целью мониторинга текущей ситуации в этой сфере, выявления и устранения недостатков, проводится научно-аналитическая работа, изучается международный опыт, осуществляется тесное сотрудничество в этом направлении с государственными структурами, НПО и международными организациями.
Сабина Алиева обратила внимание на то, что национальные институты по правам человека определены как одно из основных направлений деятельности в сфере бизнеса и прав человека на основе положений Эдинбургской декларации. Уполномоченный отметила, что сотрудничество с Генеральной прокуратурой в рамках совершенствования законодательства и просветительской деятельности успешно продолжается.
Выступивший на мероприятии генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проинформировал о проводимых в стране институциональных реформах в области бизнеса и прав человека, мерах, проводимых в этой сфере, о существующей законодательной базе.
Председатель правления Центра социальных исследований и комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, в свою очередь, отметил, что президент Ильхам Алиев ввел новшества во всех сферах, тем самым обеспечив прозрачность в стране.По его словам, глава государства произвел системные преобразования во всех сферах и принял важные решения по обновлению экономической и бизнес-среды. Это произошло на фоне отстранения от должности сил, сопротивлявшихся реформам, и назначением на важные посты высокообразованных и прогрессивных людей.
Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов отметил, что с целью формирования мнения среди предпринимателей страны регулярно проводятся различные опросы. Данные опросы рассчитаны на изучение степени осведомленности предпринимателей о коррупции, в том числе о правилах антикоррупционного поведения в бизнес-среде.
Отмечается, что на конференции, организованной омбудсменом Сабиной Алиевой, консультант Стамбульского регионального центра программы развития ООН Ираклий Котетишвили и генеральный директор неправительственной организации IBLF Global Брук Горовиц также обсудили темы "Ведение бизнеса с честностью - ключ к устойчивому развитию" и "Ведение бизнеса с честностью: новые подходы для частного сектора к борьбе с коррупцией и защите прав человека". Они выступили с презентацией на свои темы.