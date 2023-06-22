Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая на международной конференции на тему "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека", отметила, что сфера бизнеса и прав человека постоянно находится в центре внимания омбудсмена.

Мероприятие проводилось при совместной организации Генеральной прокуратуры Азербайджана и Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Омбудсмен отметила, что постоянно организуются мероприятия с целью мониторинга текущей ситуации в этой сфере, выявления и устранения недостатков, проводится научно-аналитическая работа, изучается международный опыт, осуществляется тесное сотрудничество в этом направлении с государственными структурами, НПО и международными организациями.

Сабина Алиева обратила внимание на то, что национальные институты по правам человека определены как одно из основных направлений деятельности в сфере бизнеса и прав человека на основе положений Эдинбургской декларации. Уполномоченный отметила, что сотрудничество с Генеральной прокуратурой в рамках совершенствования законодательства и просветительской деятельности успешно продолжается.