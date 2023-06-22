Недалеко от аэропорта в Баку загорелся автомобиль
На привокзальной площади Международного аэропорта Гейдар Алиев вечером 23 июня произошло возгорание пассажирского автомобиля.
Согласно сообщению пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев, огонь стал быстро распространяться и перешел на рядом стоящий автомобиль.
Благодаря оперативным действиям противопожарной службы Главного управления авиационной безопасности при AZAL, огонь удалось потушить и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние машины.
Правоохранительными органами проводится расследование.