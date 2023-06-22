Напавший на посольство Азербайджана во Франции армянин получил срок
Напавший на посольство Азербайджана во Франции приговорен к 6 месяцам условного заключения, об этом на своей странице в Twitter сообщила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
Согласно информации, решением парижского суда от 23 июня 2023 года Л.Туфанян был приговорен к условному шестимесячному сроку и штрафу.
«Справедливость восторжествовала! Нападавший на посольство Азербайджана во Франции приговорен к 6 месяцам условного заключения и возмещению ущерба. Мы рады, что справедливость восторжествовала, осуждаем агрессию», - отметила она.
Напомним, что 18 сентября 2022 года армянские радикалы напали на посольство Азербайджана во Франции. Вандалы попытались проникнуть в здание, сломав железные барьеры перед зданием посольства. Полиция им не препятствовала.
📢 La justice a été rendue! L'agresseur de l'Ambassade de l'Azerbaïdjan en France a été condamné à 6 mois avec sursis & à verser des dommages intérêts.— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) June 23, 2023
❗️Célébrons le triomphe de la justice et condamnons les actes d’agression#JusticeRendue pic.twitter.com/exk7ukdfHQ