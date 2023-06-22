Пригожин объявил войну Шойгу

Официальный канал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина утверждает, что Министерство обороны РФ нанесло ракетные удары по лагерям «вагнеровцев».

По словам Пригожина, погибло огромное количество бойцов ЧВК «Вагнер».

«Эти мрази не успокоились. Сегодня они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», - заявил глава ЧВК.

Он заявил, что совет командиров «Вагнера» принял решение расправиться с военным руководством России и заявил, что будет уничтожать всех, кто появится на его пути.