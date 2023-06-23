В заседании приняли участие министр труда и социальной защиты населения, председатель комиссии Сахил Бабаев, председатель AHIK, депутат Саттар Мохбалиев, председатель ASK Мамед Мусаев, члены всех трех органов комиссии.

Прошло очередное заседание трехсторонней комиссии по социально-экономическим вопросам с участием Министерства труда и социальной защиты населения, Конфедерации профсоюзов (AHIK) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).

Сахиль Бабаев отметил проводимые в Азербайджане в последние годы социальные реформы, а также реформу заработной платы. Он обратил внимание на последние изменения, внесенные в трудовое законодательство, в том числе направленные на расширение возможностей трудоустройства женщин.

Были также обсуждены новые проекты и предложения, связанные с внесением изменений в законодательство о труде и социальном страховании.

Обсуждены вопросы принятия соответствующих профилактических мер по созданию здоровых и безопасных условий труда и укрепления сотрудничества в реализации просветительских мероприятий для работодателей и работников в сфере противодействия неформальной занятости.

На заседании также был утвержден план работы трехсторонней комиссии на 2023 год.